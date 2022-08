Brouille autour de la majorité parlementaire : après Yewwi, Benno annonce un point presse ce mercredi à 23 heures

C'est la guerre des chiffres entre l'opposition et la mouvance présidentielle en attendant la publication officielle des résultats des élections législatives 2022. Au moment où ces lignes sont écrites, la coalition Yewwi Askan Wi qui s'autoproclame vainqueur desdites élections fait face à la presse. Ousmane Sonko et ses camarades sont en train tirer à boulet rouge sur le président Macky Sall et son régime qui, selon eux, sont en train de préparer une fraude au niveau du Fouta (nord-est) pour pouvoir gagner les élections.



Du côté de la coalition Benno Bokk Yakaar qui n'est pas prête à lâcher du lest, un point de presse est aussi prévu ce mercredi à 23 heures.