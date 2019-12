Budget 2020 : le ministère de l’Enseignement supérieur pèse 203 milliards FCFA

Le gouvernement a octroyé au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation un budget de 203.227.932.514 francs CFA pour l’année 2020, selon un rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale.





Le budget est structuré en trois rubriques : "pilotage, coordination et gestion administrative", ‘’éducation supérieure’’ et ‘’œuvres sociales universitaires’’.



Le gouvernement a prévu des ‘’autorisations d’engagement’’ de 259.129.548.758 francs CFA.



Les députés ont entamé, peu après 18 h, la séance plénière consacrée à l’examen du budget du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, sous la présidence de Yaye Mane Albis, vice-présidente de l’Assemblée nationale.



Le projet de budget est défendu devant les députés par Cheikh Oumar Hanne, ministre chargé de ce département ministériel.