Budget 2023: les recettes chiffrées à 2 827,1 milliards

La Direction de la Prévision et des Études Économiques (Dpee) a récemment publié son « Point Mensuel de Conjoncture - Octobre 2023 », révélant des tendances concernant la gestion budgétaire du Sénégal jusqu'à la fin du mois d'octobre 2023.



Selon les données rapportées par Lii Quotidien, la situation financière a été caractérisée par une amélioration de la mobilisation des recettes budgétaires, s'élevant à 2 827,1 milliards à fin octobre 2023. Cette augmentation des ressources globales (hors dons en capital) de 7,6% par rapport à 2022 a été accompagnée par une exécution modérée des dépenses publiques, qui se sont établies à 3 554,6 milliards, soit une hausse de 9,1% comparativement à la même période de l'année précédente.



La dynamique positive des ressources est principalement attribuable à la croissance des recettes budgétaires, enregistrant une hausse de 7,1%. Les recettes fiscales, évaluées à 2 674,3 milliards, ont été stimulées par les impôts directs, les taxes sur biens et services intérieurs, la TVA à l'import, tandis que certains secteurs tels que le FSIPP et les droits de porte pétrole ont enregistré un recul par rapport à 2022.



Les recettes non fiscales ont également affiché une progression de 13,7 milliards, principalement en raison de la mobilisation satisfaisante des dividendes et commissions.



Cependant, du côté des dépenses publiques, une augmentation significative a été observée, s'élevant à 3 554,6 milliards à fin octobre 2023. Cette hausse est expliquée par l'augmentation des dépenses de transfert et subvention (+2,9%), de la masse salariale (+18,3%), et des charges d'intérêts sur la dette (+44,2%). En revanche, les investissements financés sur ressources internes ont enregistré une baisse de 7,5% à 673,4 milliards sur la même période.



À en croire le journal, ces données soulignent une gestion budgétaire dynamique caractérisée par une mobilisation accrue des recettes, mais également par une croissance des dépenses, notamment dans les domaines des transferts et subventions, de la masse salariale et des charges d'intérêts sur la dette. La situation des investissements financés sur ressources internes reflète cependant une légère diminution à fin octobre 2023.