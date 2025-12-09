Budget 2026 : la Culture et le Tourisme dotés de 28,9 milliards FCFA

Le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme (MCAT) a finalisé ce lundi, son projet de budget pour l’exercice 2026. Ce budget ambitieux est arrêté à 28 916 457 221 F CFA en autorisations d’engagement (AE) et à 28 347 762 867 FCFA en crédits de paiement (CP), marquant un engagement fort en faveur de l'économie créative et du développement touristique.
Le Programme 2063 concerne la promotion des Industries culturelles et créatives et du patrimoine est le pilier de ce budget, se voyant attribuer l'enveloppe la plus importante. Ses crédits s'élèvent à 13 943 099 811 FCFA en AE et 13 590 405 457 FCFA en CP.
Ce montant est structuré autour de dépenses majeures : les Transferts courants dominent avec 7 170 037 946 FCFA. Les investissements en capital (Transferts et Investissements exécutés par l'État) représentent un total de 3 526 943 556 FCFA en AE, témoignant d'une volonté d'investissement durable dans le secteur.
Deux autres programmes stratégiques bénéficient de financements conséquents : Développement de l’Artisanat (Programme 2121). Ce secteur se voit allouer 4 463 678 326 FCFA en AE et 4 412 678 326 FCFA en CP. Les Investissements exécutés par l’État constituent la part la plus importante du programme, avec 2 310 000 000 FCFA en AE. Les Transferts courants représentent également une somme notable de 1 500 000 000 FCFA.
Pour le Développement de l’Offre touristique (Programme 2050), ce programme est doté de 7 602 944 062 FCFA en AE et 7 437 944 062 FCFA en CP. Il se distingue par l'ampleur de ses Investissements exécutés par l'État qui atteignent 4 649 517 062 FCFA en AE, confirmant l'objectif d'améliorer l'infrastructure touristique. Les Transferts courants s'élèvent à 1 717 500 000 FCFA.
La Promotion et Fonctionnement Interne. Le budget prévoit également des crédits pour la promotion et le support administratif. Promotion de la destination Sénégal (Programme 2123) : 1 667 498 000 FCFA (en AE et CP). La quasi-totalité de ce budget, soit 1 500 000 000 FCFA, est dédiée aux Transferts courants, essentiels aux efforts de marketing international.
Pilotage, Coordination et Gestion administrative. Ce programme de support est financé à hauteur de 1 127 513 762 FCFA. Transformation, Encadrement et Économie informelle (Programme 5) : Il reçoit 111 723 260 FCFA.
En récapitulatif, les secteurs de la Culture et du Tourisme bénéficieront d'un effort financier concentré sur les investissements et les transferts, visant une modernisation et une promotion accrues en 2026.
