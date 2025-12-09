Budget 2026 : la Culture et le Tourisme dotés de 28,9 milliards FCFA

Le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme (MCAT) a finalisé ce lundi, son projet de budget pour l’exercice 2026. Ce budget ambitieux est arrêté à 28 916 457 221 F CFA en autorisations d’engagement (AE) et à 28 347 762 867 FCFA en crédits de paiement (CP), marquant un engagement fort en faveur de l'économie créative et du développement touristique.



​Le Programme 2063 concerne la promotion des Industries culturelles et créatives et du patrimoine est le pilier de ce budget, se voyant attribuer l'enveloppe la plus importante. Ses crédits s'élèvent à 13 943 099 811 FCFA en AE et 13 590 405 457 FCFA en CP.



​Ce montant est structuré autour de dépenses majeures : les Transferts courants dominent avec 7 170 037 946 FCFA. Les investissements en capital (Transferts et Investissements exécutés par l'État) représentent un total de 3 526 943 556 FCFA en AE, témoignant d'une volonté d'investissement durable dans le secteur.



​Deux autres programmes stratégiques bénéficient de financements conséquents : Développement de l’Artisanat (Programme 2121). ​Ce secteur se voit allouer 4 463 678 326 FCFA en AE et 4 412 678 326 FCFA en CP. Les Investissements exécutés par l’État constituent la part la plus importante du programme, avec 2 310 000 000 FCFA en AE. Les Transferts courants représentent également une somme notable de 1 500 000 000 FCFA.



​Pour le Développement de l’Offre touristique (Programme 2050), ce programme est doté de 7 602 944 062 FCFA en AE et 7 437 944 062 FCFA en CP. Il se distingue par l'ampleur de ses Investissements exécutés par l'État qui atteignent 4 649 517 062 FCFA en AE, confirmant l'objectif d'améliorer l'infrastructure touristique. Les Transferts courants s'élèvent à 1 717 500 000 FCFA.



La Promotion et Fonctionnement Interne. ​Le budget prévoit également des crédits pour la promotion et le support administratif. ​Promotion de la destination Sénégal (Programme 2123) : 1 667 498 000 FCFA (en AE et CP). La quasi-totalité de ce budget, soit 1 500 000 000 FCFA, est dédiée aux Transferts courants, essentiels aux efforts de marketing international.



​Pilotage, Coordination et Gestion administrative. Ce programme de support est financé à hauteur de 1 127 513 762 FCFA. Transformation, Encadrement et Économie informelle (Programme 5) : Il reçoit 111 723 260 FCFA.



​En récapitulatif, les secteurs de la Culture et du Tourisme bénéficieront d'un effort financier concentré sur les investissements et les transferts, visant une modernisation et une promotion accrues en 2026.