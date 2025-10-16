Budget 2026 : la Présidence, la Primature et l’Assemblée nationale se partagent une enveloppe de plus de 100 milliards FCFA

Le projet de loi de finances 2026 précise les allocations budgétaires des principales institutions de la République, dans un contexte de rigueur et de transparence. La Présidence, la Primature et l’Assemblée nationale voient leurs enveloppes ajustées à leurs missions, conformément à l’orientation financière définie par le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye.



La Présidence de la République disposera d’un budget global de 56,01 milliards FCFA en autorisations d’engagement et de 17,01 milliards FCFA en crédits de paiement. Cette dotation comprend des concours extérieurs, dont 48 milliards de la Banque africaine de développement (BAD/FAD), 5 milliards de la KFW allemande et 2 milliards de l’Agence française de développement (AFD). Ces ressources sont destinées à financer les programmes présidentiels relatifs à la gouvernance, à la coopération et aux projets institutionnels.



La Primature bénéficie pour sa part d’une enveloppe de 8,29 milliards FCFA, intégrant des dons de l’AFD (2,86 milliards), du Fonds mondial (4,17 milliards) et un prêt de la Banque islamique de développement (BID) de 1,25 milliard. Ce budget soutiendra la coordination gouvernementale, la réforme de l’administration et le suivi du Plan de Redressement économique et social (PRES).



L’Assemblée nationale se voit attribuer un budget de 25,11 milliards FCFA en autorisations d’engagement et de 24,86 milliards FCFA en crédits de paiement. Cette dotation vise à renforcer ses missions législatives, de contrôle et de diplomatie parlementaire, dans un contexte marqué par la volonté de l’exécutif de maîtriser les dépenses institutionnelles et de promouvoir la redevabilité.



Ces trois institutions se partagent ainsi une enveloppe globale supérieure à 100 milliards FCFA, représentant une part importante du budget de fonctionnement de l’État. Le gouvernement insiste sur l’importance d’une gestion rigoureuse et sobre, alignée sur la politique d’assainissement des finances publiques.



Le projet de loi de finances 2026 prévoit également un suivi renforcé des dépenses et fixe les plafonds d’emplois à 1 962 agents pour la Présidence et 877 pour la Primature. Ce dispositif de contrôle s’accompagne d’une obligation de transparence et de publication régulière des rapports d’exécution budgétaire.