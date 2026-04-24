Liga : le Real Madrid lâche encore des points, Kylian Mbappé sorti blessé

Le Real Madrid a concédé un match nul frustrant chez le Betis Séville en ouverture de la 32e journée de Liga, vendredi (1-1). Hector Bellerin a égalisé au bout du temps additionnel (90e+4) après un but rapide de Vinicius (17e).



Kylian Mbappé est sorti blessé à la 80e minute. Les Madrilènes disent certainement adieu à leurs derniers espoirs pour le titre.



Ils ne reviennent qu'à huit points du Barça. Le leader aura l'occasion de conforter son avance et d'effectuer un grand pas vers le titre, samedi, contre Getafe.