Al-Hilal : dernières nouvelles sur la blessure de Kalidou Koulibaly

Al-Hilal FC a donné des nouvelles de l’état de santé de Kalidou Koulibaly à travers un communiqué officiel.



Le club indique que le défenseur central poursuit actuellement son programme de rééducation à la clinique « Meena », au sein même des installations du club. Les examens médicaux réalisés en Espagne ont révélé une blessure au muscle antérieur de la cuisse nécessitant des soins supplémentaires.



Absent lors des deux dernières rencontres de son équipe, Koulibaly pourrait également manquer la finale de la Coupe du Roi prévue jeudi prochain, malgré les efforts engagés pour accélérer son rétablissement.



Cette blessure intervient à un moment clé de la saison pour Al-Hilal, où le capitaine des « Lions » du Sénégal joue un rôle essentiel en défense. À environ 50 jours de la Coupe du monde, le joueur est désormais engagé dans une véritable course contre la montre pour retrouver les terrains.