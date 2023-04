Bundesliga : Sadio Mané face à Dortmund pour un « Klassiker » décisif

Muet en club depuis son retour de blessure, Sadio Mané essaiera de relancer sa machine à buts, ce samedi contre le Borussia Dortmund (16h30 GMT) dans le « Klassiker », décisif pour le fauteuil de la Bundesliga.



Avant de rejoindre le Sénégal, Sadio Mane n'avait disputé que 177 minutes en 2023 avec le Bayern. Les Bavarois restaient sur une défaite en Bundesliga et Nagelsmann était toujours leur coach, Entre-temps, des choses ont changé en Bavière. Car Thomas Tuchel, libre depuis son dé part de Chelsea, a été promu sur e banc des Munichois.



Pour son baptême du feu, le technicien allemand fera face à son ancien club, Borussia Dortmund dans le « Klassiker». Dans ce duel décisif pour le titre de la Bundesliga, Tuchel misera sans doute sur son attaquant sénégalais.



Buteur et passeur décisif lors de la double confrontation contre le Mozambique (5-1,1-0), Mané cherchera à maintenir le cap afin de permettre à son club (2e, 52 pts) de doubler son rival au classement.



En manque de rythme depuis son retour de blessure, l'ancien pensionnaire de Liverpool, auteur de 6 buts et 4 passes décisives en championnat, essaiera également de bien s'illustrer pour soigner ses stats. Mané pourra compter sur la confiance de son nouveau coach, qui veut le positionner à son poste de prédilection, selon Bild.



En tout cas, Sadio et le Bayern, nonuple champion en titre d'Allemagne, seront sous forte pression pour ce Klassiker contre Dortmund. Tout autre résultat qu'une victoire éloignerait les Bavarois de leur objectif de continuer à régner dans l'élite allemande.