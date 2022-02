Burkina Faso : Le Conseil constitutionnel reconnaît Damiba comme président

Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso, réuni le 08 février, a constaté officiellement la vacance du pouvoir et a décidé que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est le Président du pays, a annoncé jeudi, l’institution dans une décision.



Le Conseil constitutionnel a indiqué qu’il prenait acte de la démission de Roch Marc Christian Kaboré de ses fonctions de président et constate officiellement la vacance du pouvoir de la présidence du Faso à compter du 24 janvier 2022.



Il a, ainsi, décidé que Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant- colonel des Forces armées nationales, est le président du Faso à compter du 24 janvier 2022.



Il prêtera serment devant le Conseil constitutionnel le mercredi 16 février courant, a précisé un communiqué de l'institution publié dans l'après-midi.



Dimanche 23 janvier dernier, un mouvement d'humeur des militaires au Burkina Faso s'est transformé en coup d'État en renversant le Président Roch Marc Christian Kaboré.



Le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba (41 ans) a pris le pouvoir à la tête du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR). Une commission de 15 membres a été installée mardi dernier, pour proposer une charte de la Transition, dans deux semaines.