Burkina Faso : Le Premier ministre nomme un gouvernement de 25 ministres

Le nouveau Premier ministre du Burkina Faso, Lassina Zerbo, qui a pris fonctions lundi dans l’après-midi a dévoilé dans la soirée un gouvernement de 25 membres, contre 34 dans la précédente équipe, conformément aux engagements du président Roch Marc Christian Kaboré qui avait annoncé un gouvernement "resserré et soudé" au regard de la situation sécuritaire.



Dans cette nouvelle équipe on note 19 départs et 10 nouveaux entrants. Des fusions de certains départements ministériels ont également été opérées.



En plus des 25 ministres, le Premier ministre a nommé une femme comme secrétaire générale du gouvernement avec statut de ministre.



Alpha Barry, précédemment ministre en charge des Affaires étrangères a cédé son portefeuille à Rosine Coulibaly ancienne ministre en charge de l’économie et des Finances (2016-2019), alors que les ministres en charge de la Défense et de la Réconciliation nationale respectivement le général Barthélemy et Zéphirin Diabré gardent leur poste.



Il en est de même pour la ministre en charge de la justice Victoria Kibora et Stanislas Ouaro, ministre de l’Education.



D’autres proches du Président ont été écartés. Il s’agit notamment de Marshall Ilboudo (action sociale) de Clément Sawadogo (Administration territoriale), Eric Bougouma (Infrastructures) et de Harouna Kaboré (Commerce).



Dans ce nouveau gouvernement 7 femmes ont été nommées.



Le nouveau Premier ministre Lassina Zerbo, 58 ans, a appelé lundi, après sa prise de fonctions, les populations à s’unir afin de lutter efficacement contre le terrorisme.



"J’en appelle à la cohésion, à la tolérance et au pardon pour s’unir parce que c’est à l’unisson que nous pouvons vaincre ou être mieux engagés contre le terrorisme (…) je suis là au service du peuple pour mener à bien le programme pour lequel, le président du Faso a été élu", a-t-il dit.



Pour rappel, la nomination d'un nouveau Premier ministre et la désignation d'un nouveau gouvernement, intervient dans un contexte tendu au Burkina Faso.



L'opposition, à travers des manifestations, conteste la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays et exige des actions fortes et concrètes pour rétablir la stabilité.



aa.com.tr