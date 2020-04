Burkina-Faso : au moins 15 terroristes tués dans une nouvelle attaque

Le camp de Toeni dans la province du Sourou a été attaqué par des groupes armés terroristes hier. Les assaillants ont pénétré de force dans le camp.



Le camp regroupe deux entités différentes : les gendarmes du GARSI(le groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention) une unité des forces armées burkinabè et les militaires du détachement de Toeni. Ils sont arrivés sur plusieurs motos avant d’ouvrir le feu sur les soldats burkinabè.



La riposte a permis de tuer plusieurs terroristes, une vingtaine selon des FDS. Au moins quinze corps des assaillants ont été retrouvés d’autres ont été emportés par les même terroristes selon une source sécuritaire. Une vingtaine de motos et plusieurs armes ont été abandonnées par les terroristes.



Un mort et cinq blessés côté FDS



Un sergent de l’armée de terre a perdu la vie dans l’attaque, cinq autres ont été blessés.



Rappelons que dans la matinée du 29 mars 2020, un véhicule d’une patrouille mixte a sauté sur un engin explosif improvisé dans la province du Sourou. L’incident avait fait trois morts dans les rangs de la gendarmerie et trois autres blessés. La zone de Toeni dans la province du Sourou est devenue un véritable bourbier de l’armée burkinabè. Elle abrite un grand nombre de terroristes qui ne cessent d’attaquer les positions de l’armée, plusieurs soldats y ont perdu la vie ainsi que des civils.



Malgré les efforts de l’Etat à anéantir ce terreau des terroristes la résistance des assaillants demeure remarquable dans une zone frontalière très poreuse avec le Mali.



