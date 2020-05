Burkina Faso: comment faire participer les détenus aux élections?

La loi autorise toute personne, n’ayant pas été privée de ce droit par une décision de justice, d’exercer son droit de vote. Mais, dans les faits, cela reste encore difficile, voire impossible. A quelques mois des élections couplées présidentielle - législatives, tous les participants à la rencontre de Ouagadougou recommandent la participation des détenus ayant déjà des cartes d’électeurs aux prochaines élections.



Trouver un mécansime



Selon Kalifa Yemboado Rodrigue Namoano, le président de la Commission nationale des droits humains, il faut trouver un mécanisme pour rendre effectif le droit de vote des détenus au Burkina Faso : « Le détenu conserve ses droits civils, politiques, économiques... sauf si ses droits lui ont été privés par une décision judiciaire. »





Le processus de révision de la liste électorale pour la présidentielle et les législatives de novembre 2020 est en cours. Pour Lansané Dao, le président de SOS Pénitencier, une association qui milite en faveur du vote des détenus, il faut déjà penser à enregistrer les personnes privées de liberté sur le fichier électoral: « Si déjà, on va les faire participer à l’enrôlement, nous pensons que même si c’est un test, même passer un test, nous allons pouvoir le faire. »



La commission électorale nationale indépendante se dit disposée à faire enrôler toutes les personnes détenues et ayant le droit de vote sur les listes. Selon Adama Kéré, vice-président de la CENI, « techniquement, la CENI n’a pas de problème pour enrôler les détenus, la CENI n’a pas de problèmes pour les faire voter et donc elle est prête pour prendre en compte tout ceux qui ont le droit de voter. »



Phase pilote



Pour une phase pilote, les participants à la rencontre recommandent que les moyens soient mis à la disposition du personnel de sécurité pénitentiaire en vue de rapprocher les détenus ayant déjà des cartes d’électeurs des bureaux de vote d’électeurs pour les prochaines élections.