Burkina Faso: des villages attaqués par des groupes d’autodéfense dans le nord du pays

« Dimanche [8 mars], des attaques ont été perpétrées dans les villages de Dinguila et Barga », indique le ministre de la Communication du Burkina Faso, dans un communiqué.



Des sources locales soutiennent que ce sont des groupes d’autodéfense appelés « kogl weogo » qui ont organisé une expédition punitive. Raison invoquée : ces localités serviraient de refuge à des terroristes présumés. Les rescapés accusent des groupes d’autodéfense venus d’ailleurs. « Il n'y a pas de "kogl weogo" dans notre village qui puissent commettre de tels actes », dénonce une autorité locale. « Ils sont venus et ont accusé certains habitants d’être des complices de jihadistes », explique un survivant.



Pour Daouda Diallo, du Collectif contre la stigmatisation, il ne s’agit pas de groupes d’autodéfense mais de milices mal formées.



« Pour nous, ce sont des milices criminelles, violentes, composées d'anciens criminels, de bandits non repentis. Ce sont des gens que l'on a enrôlés dans le volontariat pour défendre la patrie [...]. Le problème de ces milices, c'est qu'en fait, ils sont très ignorants dans l'approche pour lutter contre le terrorisme. »