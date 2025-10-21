Burkina Faso : huit humanitaires dont une Sénégalaise accusés d'espionnage

Le gouvernement militaire de transition du Burkina Faso a annoncé l'arrestation de huit employés d'une ONG basée aux Pays-Bas, soupçonnés de s'être livrés à des activités d'espionnage et de collecte illégale d'informations sensibles. Parmi les personnes interpellées, figure une ressortissante sénégalaise, du nom de Mahammatou Sarr.



L'opération a eu lieu à Ouagadougou et fait suite à une enquête menée par les services de sécurité burkinabè. Les huit employés (six femmes et deux hommes) travaillent pour l'ONG Insight Sharing and Résilience (ISR). Selon le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, les suspects sont accusés d'avoir transmis des données jugées confidentielles sur la situation sécuritaire du pays à des "entités étrangères". Le ministre a affirmé que les personnes arrêtées « répondaient à des interrogations sur la collecte et la transmission d'informations confidentielles », tout en assurant que l'enquête se poursuivait « conformément aux lois en vigueur ».



Cependant, rapporte "Les Echos", depuis, Amsterdam, la direction de l'ONG Insight Sharing and Resilience a formellement rejeté les accusations. « Nous ne faisons que notre travail humanitaire. Nos activités consistent à évaluer les besoins des populations vulnérables et non à fournir des renseignements à des États étrangers », a déclaré la directrice régionale, Mme Neal.



L'organisation humanitaire a immédiatement exigé la libération de ses collaborateurs et a rappelé aux autorités burkinabés, l'obligation de respecter les conventions internationales protégeant le personnel humanitaire.



Concernant Mahammatou Sarr, une analyste de terrain sénégalaise d'une trentaine d'années, basée à Ouagadougou depuis deux ans, elle est reconnue par ses collègues pour son professionnalisme et son engagement auprès des populations déplacées, coordonnant plusieurs projets d'évaluation humanitaire dans la région du Sahel. Son arrestation a provoqué une vive émotion à Dakar. Des organisations de défense des droits humains, notamment la Raddho et Amnesty Sénégal, ont interpellé les autorités sénégalaises, les appelant à garantir sa sécurité et à œuvrer pour sa libération rapide.



Du côté de la diplomatie sénégalaise, on confirme que le dossier est suivi de près. Selon des informations obtenues par "Les Échos", « des démarches consulaires sont en cours auprès des autorités burkinabé pour obtenir des clarifications et un accès consulaire à notre compatriote ».



Bien que le ministère des Affaires étrangères du Sénégal n'ait pas encore publié de communiqué officiel, un responsable du département a affirmé que « toutes les dispositions nécessaires seront prises pour protéger la citoyenne sénégalaise concernée ».