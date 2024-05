Burkina Faso: l'ONU, «gravement préoccupée» par l'augmentation des meurtres de civils, demande une enquête

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit « gravement préoccupé » ce 31 mai 2024 par l'augmentation des meurtres de civils au Burkina Faso et a exigé une « enquête indépendante et transparente » sur les allégations de violations des droits humains. « Je suis profondément troublé par le fait que les forces de sécurité et de défense et leurs auxiliaires, les Volontaires pour la défense de la patrie, auraient commis des meurtres gratuits, notamment des exécutions sommaires », écrit Volker Türk dans un communiqué, même s'il reconnaît que des groupes armés sont sans doute responsables de « la grande majorité » des incidents.