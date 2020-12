Burkina Faso: le Conseil constitutionnel valide la réélection du président Kaboré

​Malgré les anomalies et des irrégularités constatées, le Conseil constitutionnel a déclaré le scrutin régulier, transparent et sincère, et validé la victoire du président sortant Roch Marc Christian Kaboré au premier tour.

Rfi

div id="taboola-below-article-thumbnails">