Burkina Faso: le rapport accablant de Human Rights Watch sur le massacre de Solenzo

Que s'est-il passé à Solenzo, village à l'ouest du Burkina Faso ? Depuis le début de la semaine, des vidéos d'une rare violence ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant des hommes armés circulant parmi des corps de femmes et d'hommes ligotés et parfois sans vie. Selon un rapport de Human Rights Watch (HRW), des dizaines de personnes ont été tuées les 10 et 11 mars par des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Une opération en représailles à des attaques jihadistes sur laquelle est revenu le gouvernement burkinabè dans un communiqué, sans la condamner pour autant.

Babou Diallo

