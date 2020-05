Burkina: Plus de 20 personnes tuées dans un marché de bétail à Kompienbiga (Est) .

Plusieurs personnes, des marchands et des acheteurs d’animaux, notamment, ont été tuées, ce samedi 30 mai 2020 au marché de bétail de Kompienbiga, localité située dans la commune de Pama, province de la Kompienga, a appris l’Agence d’information di Burkina (AIB).



C’est aux environs de 12 heures que des individus armés, sur des motos, ont débarqué sans crier gare dans ce marché qui grouillait le monde, indique la même source.



Ils ont, par la suite, ouvert le feu sur tout ce qui bougeait et c’était le sauve-qui-peut, a confié un témoin, toujours sous le choc. Le bilan humain serait très lourd. Certains l’évaluent à plus de vingt morts, d’autres avancent des chiffres bien plus supérieurs.



A entendre les interlocuteurs de l’agence, l’on enregistre également plusieurs blessés. Certains proches des victimes ont témoigné que les habitants de Kompienbiga sont toujours sur le qui-vive.



Le vendredi 29 mai 2020 à Sollé dans le Nord du Burkina Faso, quinze commerçants ont été tués par des terroristes qui ont également enlevé plusieurs personnes.