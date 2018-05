Burkina : deux millions de personnes menacées par la famine

C'est au cours d'une conférence de presse que le risque de famine a été annoncé par le ministre burkinabè de l'agriculture.



Jacob Ouédraogo a annoncé que ces menaces sont provoquées par une mauvaise pluviométrie et des attaques de ravageurs pendant la campagne écoulée.



Le ministre ajoute que le pays a débloqué 81 milliards pour lutter contre la faim. Mais que cette aide repose essentiellement sur les organisations non gouvernementales qui financent et exécutent plusieurs plans.



Des plans qui appuient pour l'essentiel les productions de contre-saison, des aliments pour bétail et promettent d'investir également dans la lutte contre les ravageurs lors de la campagne prochaine agricole