Burkina: les frontières aériennes et terrestres fermées jusqu’à nouvel ordre

Le coup d’Etat est désormais consommé au Burkina Faso. Le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) conduit par le Lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba a annoncéla démission du président Roch Kaboré de ses fonctions, la dissolution des Institutions et la fermeture des frontières aériennes et terrestres au Burkina Faso, jusqu’à nouvel ordre.



Selon la déclaration faite à la RTB, le couvre-feu instauré dimanche 23 janvier et prolongé de 21h à 5h du matin à compter du lundi 24 janvier jusqu’à nouvel ordre. Ces annonces interviennent après un long moment d’attente et d’incertitude, où aucune précision n’était donnée quant à la situation réelle du pays.



Au pouvoir depuis 2015, Roch Marc Christian Kaboré a été réélu en 2020 sur la promesse de faire de la lutte anti-jihadiste sa priorité. Mais il est désormais accusé par une grande partie de la population excédée par la violence, d’être incapable ​de contrer les groupes djihadistes.