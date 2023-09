Burkina: une délégation russe à Ouagadougou reçue par le capitaine Traoré

Le colonel général Younous-Bek Evkourov, vice-ministre russe de la Défense, et sa délégation, ont été reçues par le capitaine Ibrahim Traoré et le ministre de la Défense, le colonel-major Kassoum Coulibaly.



« Vu l’importance de la visite, tout a été géré au niveau de la présidence et du ministère de la Défense », confie une source sécuritaire. Les discussions ont essentiellement porté sur les questions évoquées lors du dernier sommet Russie-Afrique à Saint-Petersburg entre le président de la Transition du Burkina Faso et celui de la Fédération de Russie, selon le compte rendu des services de la présidence du Faso.



La coopération militaire, technique et économique ou encore le nucléaire ont été les principaux points des échanges. Le chef de la délégation russe a également rassuré la partie burkinabè sur le soutien de son pays dans le domaine militaire.



« Dans le domaine de la coopération militaire, on a discuté de la formation militaire des élèves et officiers de différents niveaux, y compris des pilotes dans notre pays », a soutenu le colonel-général Younous-Bek Evkourov.



Le vice-ministre russe de la Défense a déclaré que les discussions vont se poursuivre sur toutes les questions qui pourraient susciter une coopération entre son pays et le Burkina Faso