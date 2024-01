Burundi : léger rebond de l'économie attendu en 2024, selon le FMI

Avec une population de 12 millions d’habitants, l’économie du Burundi dépend fortement de l’agriculture, en particulier du thé et du café.



L’augmentation des prix à la pompe et la hausse du volume des importations de carburant ont aidé à stabiliser coûts et contenir les subventions au carburant et réduire les pénuries de carburant.



Alors que les pressions inflationnistes étaient élevées en 2023, avec une inflation moyenne estimée à environ 27 %, elles ont commencé à diminuer depuis le dernier trimestre de l’année. L’inflation moyenne devrait baisser à environ 22 % en 2024.



Une équipe du Fonds monétaire international s’est rendue à Bujumbura le 11 janvier 2024 pour discuter du premier examen de l' accord d’une durée de 38 mois au titre de la facilité élargie de crédit d'environ 261,7 millions de dollars, approuvé l'année dernière.