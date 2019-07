C’est bouclé pour Nabil Fekir au Betis !

Le dossier Nabil Fekir est en passe d’être bouclé. C’est ce qu’annonçait hier soir RMC. Ce matin, la presse andalouse assure que tout est réglé entre les deux clubs. Selon le journal ABC de Sevilla , un accord existe entre l’Olympique Lyonnais et le Betis Séville pour le transfert de l’international tricolore (21 sélections, 2 réalisations).Le montant évoqué se situe entre 20 et 25 M€, et l’OL aura également droit un pourcentage sur la revente du joueur. L’Équipe, qui confirme ces informations, précise que ce pourcentage serait de l’ordre de 20%. Mieux, le champion du Monde 2018 débarque ce lundi après-midi en Andalousie, assurent le quotidien sportif et l’ensemble des médias locaux, comme El Desmarque et Estadio Deportivo.Ce dernier, à qui il ne restait qu’un an de contrat chez les Gones, est de son côté d’accord avec le club andalou depuis plusieurs jours déjà. Nabil Fekir devrait ainsi signer un contrat de 5 ans et toucher le salaire le plus élevé du club en cas de visite médicale satisfaisante. Son frère Yassin est inclus dans la transaction. Naples et l’AC Milan se sont eux aussi un temps penché sur le dossier.