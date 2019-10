C'est fait !!! Mamour Diallo a déposé sa plainte pour diffamation et injures publiques contre Sonko

Me El Haj Diouf et deux de ses collègues députés ont déposé la plainte contre Ousmane Sonko ce mardi 15 octobre 2019 auprès du procureur de la République.



Les chefs d'accusation de diffamation et injures publiques ont été mentionnés par les conseils de l'ancien Directeur des Domaines comme motifs de la plainte.