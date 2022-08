C'est la crise à l'OM, la décision de Pogba tient en haleine l'Italie

L'OM ne dort jamais !



À Marseille, le climat est plus chaud que jamais. La saison n'a pas encore commencé pourtant c'est déjà la crise. Le nouveau coach Igor Tudor fait la Une de La Provence ce matin qui titre «sous pression». Selon le média local, c'est déjà très compliqué entre l'entraîneur et son groupe. Plusieurs membres de l'effectif, dont le capitaine Dimitri Payet, sont mécontents de ses méthodes. «Discours brutal», «manque de pédagogie», autant de critiques qui pleuvent de la part des joueurs qui ont demandé un rendez-vous avec leur président Pablo Longoria pour discuter du management controversé du coach. Ce dernier fait également la Une de L'Équipe qui titre : « Tudor déjà dans le dur ». Selon le quotidien, «le malaise s'amplifie» et «plusieurs joueurs cadres tirent la sonnette d'alarme». D'ailleurs, une réunion serait prévue ce mardi entre l'entraîneur et ses joueurs pour évoquer et chasser les frustrations.





La décision de Pogba rend fou les Bianconeri



Le Français Paul Pogba est blessé et il est actuellement à Lyon pour son opération du ménisque et sa décision a été reportée pour aujourd'hui, si on en croit Il Corriere dello Sport. Il a le choix entre deux opérations possibles. Une qui lui permettrait de revenir plus vite, d'ici deux mois et l'autre pas avant 2023. Sauf que la première pourrait être plus risquée pour l'état de son genoux sur le long terme. Le nom de Pogba fait aussi les gros titres de Tuttosport aujourd'hui, son nom et son choix qui tient en haleine la presse transalpine. La réponse devrait être annoncée d'ici quelques heures.



Koundé Culé !



Hier avait lieu la présentation de Jules Koundé sous le maillot blaugrana. Forcément, l'arrivée de ce nouvel élément au Barça fait les gros titres des journaux catalans avec Mundo Deportivo, par exemple, qui titre «fou du Barça». Car le quotidien rapporte toute la détermination que le défenseur français a eu pour signer à Barcelone. C'est également ce qui fait la Une de L'Esportiu ce mardi. «Cela valait la peine d'attendre», résume le média catalan qui met en avant les mots de Koundé qui s'est dit motivé à «apprendre et aider l'équipe». Même son de cloche en Une de Sport ce matin qui rapporte aussi les déclarations fortes du Français qui a affirmé que s'il avait signé au Barça c'était «pour Xavi».