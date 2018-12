CAF AWARDS 2018 : le Sénégal dans la cour des grands

L'instance faîtière du football africain a dévoilé hier, vendredi 30 novembre, la liste des joueurs et entraîneurs pour les trophées AWARDS 2018, et le Sénégal ne serait pas qu’hôte de cet événement.



En effet le Coach Aliou Cissé, ses poulains Sadio Mané, Kalidou Coulibaly et Ismaïla Sarr se positionnent pour être sacrés dans leurs catégories respectives.



Si Sadio Mané et Kalidou Coulibaly talonnent l’Egyptien Mohamed Salah pour le trophée de meilleur joueur africain de l’année, Aliou Cissé a également a été nominé pour la seconde fois consécutive pour le trophée de meilleur entraîneur.



Le milieu de terrain du Stade Rennais, Ismaïla Sarr est lui aussi un sérieux candidat pour le trophée de meilleur jeune joueur de l’année.

Croisons les bras pour un événement à plein en janvier.