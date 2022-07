CAF Awards 2022: Pape Matar Sarr nominé dans la catégorie jeune joueur de l'année

La liste des nominés du trophée meilleur Jeune joueur de l'année (hommes)

Dango Ouattara (Burkina Faso & Lorient)

Karim Konaté (Côte d'Ivoire & ASEC/RB Salzbourg)

Jesus Owono (Guinée équatoriale et Alaves)

James Gomez (Gambie & AC Horsens)

Kamaldeen Sulemana (Ghana & Rennes)

Ilaix Moriba Kourouma (Guinée & Valence)

El Bilal Touré (Mali & Reims)

Akinkunmi Amoo (Nigeria & FC Copenhague)

Pape Matar Sarr (Sénégal & Metz)

Hannibal Mejbri (Tunisie & Manchester United)

La course pour remporter le Trophée du meilleur Jeune Joueur africain (U21) de l’année est lancée. Dix (10) joueurs sont nominés pour cette récompense. Et le Sénégalais Pape Matar Sarr est en lice pour succéder au Marocain Achraf Hakimi, vainqueur lors des deux dernières éditions, en 2018 et 2019 ?