CAFAwards2022: « Énorme! Quelle belle moisson du football sénégalais», s'exclame le président Macky Sall

« Énorme! Quelle belle moisson du football sénégalais au #CAFAwards2022! Par votre vaillance et vos titres, chers Coach Aliou, Sadio Mane, Pape Matar Sarr, Pape O. Sakho et la Sélection, vous avez fait du Sénégal cette belle et respectée nation du football. Félicitations!!», a tweeté le président Sall.

Le Sénégal a tout ou presque raflé lors des CAF Awards 2022 ce jeudi au Maroc. Du titre de «Meilleur joueur» à l’ «Entraîneur de l’année en passant par la «Meilleure sélection», les champions d’Afrique n’ont laissé que des miettes aux concurrents. Ces performances n'ont pas laissé indifférent le chef de l'État Macky Sall qui a exprimé sa joie dans un tweet.