CAN 2019 - Algérie : Un joueur écarté de la sélection après avoir montré ses fesses

Coup de tonnerre chez les Fennecs. A quelques jours de la CAN 2019 (21 juin-19 juillet), Haris Belkebla a été écarté de la sélection pour comportement inapproprié.Selon plusieurs comptes et médias algériens officiels, le milieu de terrain offensif a été écarté de la sélection nationale après un live sur Twitch. Le joueur de Brest, qui vient de monter en Ligue 1, aurait montré ses fesses sur la vidéo. L’instant, pour le moins gênant, a évidemment été capturé par des internautes et diffusé partout sur les réseaux sociaux. L'image a, depuis, été supprimée.D’après certaines sources, Haris Belkebla, qui n’avait jamais connu la sélection algérienne auparavant, s’est rendu de lui-même chez son sélectionneur, Djamel Belmadi, pour présenter ses excuses. Malheureusement pour lui, cela n’a pas suffi et son éviction a été officiellement annoncée quelques heures après par la Fédération algérienne de football.Haris Belkebla renvoyé de la sélection algérienne ! À l’occasion d’un live d'Alexandre Oukidja sur la plateforme Twitch, le milieu de terrain du Stade Brestois a osé d’exhiber son postérieur. Il est remplacé par Mohamed Benkhemassa (USM Alger) pour la compétition.Sa saison avait tout d'un conte de fée pourtant. Haris Belkebla, 25 ans, venait de connaître une superbe année avec le Stade Brestois terminant deuxième de Ligue 2 et offrant ainsi la montée en Ligue 1. Il est remplacé dans le groupe par Mohammed Benkhemassa (USM Alger). Pour rappel, l'Algérie affrontera le Kenya, le Sénégal et la Tanzanie en phase de poules de la CAN 2019 en Egypte.