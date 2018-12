CAN 2019 : L’Egypte et l’Afrique du Sud candidates (officiel)

Comme attendu, la Confédération Africaine de Football (CAF) a officialisé ce samedi la candidature de deux pays pour organiser la CAN 2019 (15 juin-13 juillet) à la place du Cameroun, déchu de son statut de pays-hôte : l’Afrique du Sud et l’Egypte. Voici le communiqué de la CAF :



"Suite au dernier communiqué de presse en date du 6 décembre 2018, présentant les modalités d’évaluation des candidatures du pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations Total 2019 (CAN), la Confédération Africaine de Football (CAF) confirme ce qui suit :



• Les Fédérations nationales de Football de l’Afrique du Sud et de l’Egypte ont transmis leurs candidatures pour abriter la CAN 2019 ;



• Le cabinet de conseil international Roland Berger, assiste la CAF pour l’évaluation des candidatures et sollicitera des informations complémentaires au besoin. Des visites terrains seront programmées si nécessaire ;



• Le pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations Total 2019 (CAN), sera désigné à l’occasion de la réunion extraordinaire du Comité Exécutif de la CAF prévue le 9 janvier 2019 à Dakar, Sénégal.





Source: afrik-foot.com