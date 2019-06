CAN 2019 : en Tanzanie, une collecte de fonds pour l'équipe nationale

Dès jeudi midi, un tiers de ce montant avait été recueilli, selon la vice-présidente du pays, Samia Suluhu, citée par l'Agence France-Presse.



"L'objectif est d'atteindre un milliard de shillings", soit environ 436 000 dollars américains, précise Mme Suluhu.



Selon elle, le gouvernement n'avait pas prévu de budget pour une éventuelle participation de l'équipe nationale à la CAN.



Les Taifa Stars (comprenez : les "Étoiles de la nation") vont disputer dimanche leur premier match en Coupe d'Afrique des nations depuis près de 40 ans.



"Notre dernière participation date d'il y a 39 ans. Durant tout ce temps, nous étions endormis. Maintenant, nous nous réveillons", a-t-elle déclaré en dirigeant la collecte de fonds au nom du président John Magufuli.



"C'est notre équipe, l'équipe des Tanzaniens. Nous devons la soutenir financièrement", a ajouté la vice-présidente.

Les fonds récoltés vont servir à "motiver nos jeunes pour qu'ils jouent de toutes leurs forces", affirme Samia Suluhu.



Des personnalités et des entreprises se sont relayées devant la vice-présidente pour dévoiler le montant de leur enveloppe.

La Tanzanie jouera son premier match de poule dimanche, contre le Sénégal. Elle sera ensuite opposée à son voisin kényan et à l'Algérie.



Après sa qualification en mars, l'équipe, qui pointe à 131ème place du classement Fifa, avait été reçue par le président John Magufuli, qui avait offert à chacun une parcelle de terrain dans la capitale administrative du pays, Dodoma.



M. Magufuli récompensait ainsi "l'honneur fait à la Tanzanie" par ses joueurs.