CAN 2021 / Finale : le Président Macky Sall ne sera pas à Yaoundé, il adresse un message aux « Lions »

Le président Macky Sall ne sera pas présent, dimanche, à Yaoundé pour soutenir l’Équipe nationale du Sénégal en vue de la finale de la CAN 2021 contre l’Egypte. Le Chef de l’Etat, à travers un message adressé aux « Lions » où il affirme que ses charges de président de l’union africaine ne lui permettront pas d’être au rendez-vous.



« Mes chers Lions », les contraintes liées à la présidence en exercice de l’Union africaine, une grande responsabilité continentale confiée cette année à notre pays ne me permettront pas comme je l’aurais bien voulu d’être avec vous à Yaoundé à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football », a déclaré Macky Sall.



Chers « Lions », depuis Addis-Abeba, où je me trouve actuellement, dit-il, je suis de tout cœur avec vous. Avec coach Aliou Cissé et avec tout votre encadrement. « Pour la deuxième fois consécutive, vous avez répondu présent et de fort belle manière au rendez-vous du football continental à travers votre brillante performance à ce rendez-vous de l’excellence. Seul le meilleur parmi les meilleurs arrive à ce stade de la compétition. Vous en êtes assurément ».



Au nom de la nation et en mon nom personnel, indique Macky Sall, je vous dis notre joie, notre fierté et notre soutien. « Vous êtes aux portes de l’histoire, de la grande histoire, celle qui laissera des marques indélébiles sur votre parcours sportif et ajoutera le nom de chacun de vous au patrimoine commun de notre pays », a soutenu le chef de l’Etat.



« Alors chers « Lions » en descendant sur la pelouse Paul Biya d’Olembé de Yaoundé. Tenez haut les couleurs nationales, rugissez comme seul le lion peut le faire et ouvrez grande les portes de l’histoire pour forger votre propre légende personnelle ».



« Nous sommes à vos côtés, nos cœurs battant à l’unisson au rythme de notre devise nationale un Peuple, un but, une foi. Nos prières et nos meilleurs vœux vous accompagnent ».