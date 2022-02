CAN 2021 : Le Cameroun décroche la 3e place au terme d'un match incroyable face au Burkina

Au Stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, le Cameroun s'est offert la 3ème place de la Coupe d'Afrique des Nations à l'issue d'une séance de tirs au but inespérée (3-3, 5-3 aux tab) au regard du contexte. Forts d'une avance de trois buts à vingt minutes du terme, les Burkinabés se sont finalement effondrés face à l'armada offensive des Lions Indomptables, auteurs d'un incroyable come-back et intraitables au jeu des penalty. En attendant le grande finale entre le Sénégal de Sadio Mané et l'Egypte de Mohamed Salah, prévue ce dimanche à 20 heures, les Lions Indomptables terminent sur une bonne note.