CAN 2021: Me Augustin Senghor aurait eu un malaise après le but de Sadio Mané

De l'émotion et des larmes. Dans la ferveur de la qualification des «Lions» en finale de la CAN 2021 après leur victoire face au Burkina Faso (3-1), mercredi à Yaoundé, les scènes de joie ont envahi les travées du stade Ahmadou-Ahidjo.



Selon certaines indiscrétions rapportées par L’Observateur, le président de la Fédération sénégalaise de football et deuxième personnalité de la Confédération africaine de football, Me Augustin Senghor, aurait eu un malaise après le troisième but inscrit par Sadio Mané en toute fin de match.



Après la rencontre, il est passé en zone mixte sans s'arrêter devant les micros, escorté par deux agents de sécurité de la CAF et son garde du corps personnel.