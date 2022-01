CAN 2021: la CAF instaure une jauge de 80 % pour les matchs du Cameroun et 60 % pour les autres

La CAF a décidé d'instaurer une jauge de 80 % dans les stades en ce qui concerne les matchs du Cameroun, ceci à cause des cas du Covid-19 qui augmentent. Les stades pourront être remplis à 60 %, pour les autres équipes mais dans le strict respect du protocole sanitaire.



« Une limitation drastique de la jauge des stades pour la CAN Totalenergies Cameroun 2021 ne s'impose pas en l'état au Cameroun et aucune limitation dans ce sens ne nous est imposée par les autorités étatiques du pays hôte, auxquelles nous sommes soumis dans le domaine de la santé publique », lit-dans le communiqué de la CAF, qui s’adresse à toutes les associations membres qualifiées pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations.



La CAF précise qu’à « titre volontaire, et en complément des mesures préventives déjà adoptées, soit la vaccination et les tests obligatoires pour tout supporter qui veut entrer dans un stade, les jauges suivantes sont appliquées jusqu’à nouvel avis : 80% de la capacité des stades lors des matches de l’équipe du Cameroun, 60% de la capacité des stades lors des matchs des autres équipes ».



« Nous continuerons à observer attentivement l'évolution de la situation sanitaire durant la compétition et adapterons les mesures en conséquences cas échéant. Nous veillerons à la bonne mise en œuvre de toutes les précautions sanitaires prises pour éviter de faire de notre compétition un foyer de contamination », ajoute le communiqué.