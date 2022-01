CAN 2021: le gardien de but du Casa Sports, Alioune Badara Faty finalement sur la la liste officielle du Sénégal

Présent pendant tout le rassemblement à Dakar et lors de la remise du drapeau au Palais, le gardien du Casa-Sports figure sur la liste officielle déposée par le Sénégal auprès de la Confédération africaine de football. Sa présence rallonge à 28 le nombre de joueurs officiellement retenus par Aliou Cissé pour la compétition au Cameroun.



Auteur d’une saison pleine, le portier du Casa-Sports a été l’un des grands artisans des trois trophées remportés par le Casa en 2021, dont le Tournoi de la Fraternité co-organisé par l’ASAC Concorde et le FC Nouakchott en septembre, en Mauritanie, et le Tournoi Sargal Personnel de Santé en octobre à Guédiawaye.