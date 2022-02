CAN 2022: le Sénégal sur le toit de l'Afrique, sa capitale Dakar en liesse

Les Lions du Sénégal trônent donc désormais sur le toit de l'Afrique : la liesse était à son paroxysme dans une fanzone de Guédiawayela, en banlieue de Dakar, où notre correspondant Birahim Touré a suivi le match.



Le dernier tir au but de Sadio Mané rentre dans les filets et fait exploser de joie les nombreux supporters qui suivaient le match dans la fanzone sur l’esplanade du stade Amadou Barry de Guediawaye. « Je suis très heureux! C'est notre premier trophée, merci à cette belle équipe ! » ; « je suis Guinéen, mais aujourd'hui je vis au Sénégal et je suis fier »







Il était grand temps ! c’est le ouf de soulagement poussé par cet autre supporter. Au micro de RFI, il ne peut se retenir : « Le Cameroun est une terre bénie pour le Sénégal ! Il nous avait éliminé en 1992, battu en 2002 et en 2022, comme si c'était prémonitoire, on a remporté la coupe d'Afrique au Camerooooouuunn !! », hurle-t-il.



Accueil des champions ce lundi

Jusque tard dans la nuit les rues et ruelles de Dakar ont vibré. La célébration va se poursuivre ce lundi avec le retour de l’équipe triomphale à la mi-journée à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor.



Macky Sall, de retour d'Éthiopie, a décrété la journée de lundi « fériée, chômée et payée » après « la brillante victoire » en CAN de la sélection nationale, a annoncé dimanche soir la télévision publique. Le président, qui devait s'absenter du Sénégal jusqu'au 9 février pour différents séjours en Égypte, en Éthiopie et aux Comores, a « annulé » cette dernière étape pour « accueillir lundi à 13h » (GMT et locales) la sélection nationale à l'aéroport militaire de Yoff (Dakar), selon la même source. Les joueurs et membres de l'encadrement de l'équipe nationale seront « décorés » mardi au palais présidentiel à Dakar.