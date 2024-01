CAN 2023 : Jean Louis Gasset limogé, Emerse Fae prend les commandes

Le sélectionneur français de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset a été démis de ses fonctions ce mercredi 24 janvier, deux jours après l’humiliation de son équipe face à la Guinée équatoriale. Il est remplacé par l’ancien international Emerse Fae, annonce un communiqué de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF).



« Le Président de la Fédération Ivoirienne de Football et son Comité Exécutif informent les Associations Membres, le public sportif, la Presse nationale, internationale et l'ensemble des supporters de l'Equipe de Football de Côte d'Ivoire (LES ELEPHANTS) qu'il est mis fin aux contrats du Sélectionneur-Entraîneur Jean-Louis André Lucien GASSET et de son Adjoint Ghislain Marie Joseph PRINTANT pour résultats insuffisants, conformément au contrat d'objectif qui les liait à la FIF », peut-on lire dans le document.



Même si l'espoir d'une qualification en huitièmes de finale demeure encore avant les derniers matchs de la phase de poules, les autorités ivoiriennes ont pris la décision de le remplacer.



« Monsieur Emerse FAE, Sélectionneur-Entraîneur Adjoint assurera l'intérim, en attendant l'ouverture d'une procédure de recrutement du nouveau Sélectionneur- Entraîneur », informe la FIF.



Par ailleurs, la « Fédération Ivoirienne de Football exprime ses regrets pour le parcours des ELEPHANTS durant la phase de poule de la CAN 2023 », mais reste « convaincue du potentiel de notre Equipe de Football », tout en appelant « à l'union de tous pour les échéances à venir ».