CAN 2023 : la CAF donne quelques statistiques de la 34e édition

Les membres du groupe d’étude technique de la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé quelques statistiques de la 34e Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, lundi, au Palais de la culture, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en prévision des demi-finales de cette compétition.



Selon, le Groupe d’étude technique de la CAF, 143 buts ont été inscrits, à l’issue des quarts de finale de cette 34e CAN et sur ces chiffres sont de loin meilleurs aux deux dernières éditions, ajoutant que les 60 % des 629 joueurs des 24 pays engagés évoluent aux différents championnats européens, 26 % de l’Afrique, 12% de l’Asie et 1% de l’Amérique et de l’Océanie.



D’autres détails y ont été faites sur ceux en provenance de la Ligue 1 française, très majoritaire. Certains sont, l’Angleterre, de l’Espagne, de l’Allemagne, de l’Afrique et de l’Arabie saoudite.



Enfin, la Guinée Equatoriale éliminée, Emilio Nsue (5 buts), le meilleur buteur jusqu’ici, laisse la voie libre à d’autres prétendants, parmi lesquels deux congolais, Yoane Wissa (3 buts) et Meschack Elia Lina (1 buts), pour les deux derniers matches.