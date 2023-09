CAN 2023 : les 24 pays qualifiés pour la phase finale connus

Côte d’Ivoire (pays hôte)

Maroc

Algérie

Sénégal

Afrique du Sud

Burkina Faso

Tunisie

Egypte

Zambie

Guinée Equatoriale

Nigeria

Cap-Vert

Guinée-Bissau

Mali

Guinée

Ghana

Angola

Tanzanie

Mozambique

Mauritanie

RD Congo

Gambie

Cameroun

Namibie

Décalée de six mois en raison des conditions climatiques, la CAN 2023 se disputera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. A l'issue de la 6e et dernière journée des éliminatoires, on connaît les 24 qualifiés pour la phase finale.