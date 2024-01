CAN 2024: des influenceurs mandatés par les organisateurs font une tournée des stades

J-4 avant la Coupe d’Afrique des nations masculine de football (CAN 2024) et l’impatience monte avant l’entrée en piste des 24 équipes africaines qualifiées pour la CAN 2024.

Pour alimenter cette effervescence, la Confédération africaine de football (CAF) et le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (Cocan) comptent sur les services d'une vingtaine de créateurs de contenu ivoiriens et venus de tout le continent. Chacun fait la promotion de l’événement à travers sa spécialité – la gastronomie, l'humour ou la danse – tout en donnant des informations officielles portant sur la CAN à ses nombreux abonnés.