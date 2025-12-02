CAN 2025-Maroc : les clubs européens autorisés à maintenir les joueurs africains jusqu’au 15 décembre

A moins de trois (03) semaines du début de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-Maroc 2025), une nouvelle information chamboule le programme des préparatifs des pays engagés dans la compétition.



La Fédération internationale de Football association (FIFA) "a discrètement informé les clubs européens qu’ils sont autorisés à maintenir leurs joueurs (africains) jusqu’au 15 décembre", alors qu’initialement elle avait fixé "la mise à disposition des joueurs au 11 décembre, c’est-à-dire 10 jours" avant l’ouverture de la compétition, conformément à ses statuts.



En rapportant l’information dans son édition de ce mardi, le quotidien "Les Echos", qui cite "Taggat", estime que l’objectif d’un tel report vise à "faciliter la continuité des championnats en Europe, où le calendrier est extrêmement chargé en décembre".



Ce changement brusque de calendrier bouleverse les plans de plusieurs équipes africaines dont le Sénégal, qui devrait recevoir le drapeau national le 12 décembre, en l’absence de nombreux internationaux.



La CAN 2025 est prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, au Maroc. En un mois, 24 équipes s’affronteront pour essayer de détrôner la Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre.