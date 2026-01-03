Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

CAN 2025 : Pape Gueye égalise pour le Sénégal (1-1)



CAN 2025 : Pape Gueye égalise pour le Sénégal (1-1)
Le Sénégal est revenu au score à la 29e minute grâce à Pape Gueye. Sur une action bien construite côté droit, Sadio Mané a délivré une passe précise à Pape Gueye, qui d’un tir croisé a trompé le portier soudanais. Après une demi-heure de jeu, les deux équipes sont à égalité (1-1).
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 3 Janvier 2026 - 17:32


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter