CAN 2025 : Pape Gueye égalise pour le Sénégal (1-1)

Le Sénégal est revenu au score à la 29e minute grâce à Pape Gueye. Sur une action bien construite côté droit, Sadio Mané a délivré une passe précise à Pape Gueye, qui d’un tir croisé a trompé le portier soudanais. Après une demi-heure de jeu, les deux équipes sont à égalité (1-1).