CAN : Sadio Mané devient le meilleur passeur de l’histoire de la compétition

Double passeur décisif lors de la victoire du Sénégal face au Soudan (3-1) ce samedi en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, Sadio Mané a un peu plus marqué l’histoire de la compétition. L’attaquant sénégalais est désormais le meilleur passeur de l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations, avec 9 passes décisives en six participations et 26 matchs disputés.



Ce record permet à Sadio Mané de devancer l’Ivoirien Yaya Touré, auteur de 7 passes décisives en 29 rencontres.



À 33 ans, l’attaquant des « Lions » fort de 52 buts en 120 sélections, continue d’enrichir un palmarès déjà exceptionnel et de consolider son statut de légende du football sénégalais.