CAN 2025: le Sénégal bat le Soudan et se qualifie en quarts



Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale de la CAN 2025 après une nette victoire 3-1 face au Soudan ce samedi. Surpris par une audacieuse équipe du Soudan en début de rencontre, le Sénégal a su se reprendre grâce notamment à un doublé de Pape Guèye et un but du phénomène Ibrahim Mbaye, pour assurer la victoire (3-1).
 
 Le Sénégal poursuit ainsi son chemin. Les « Lions » joueront au tour suivant contre le vainqueur du match Mali - Tunisie.
Moussa Ndongo

Samedi 3 Janvier 2026 - 19:27


