CAN 2025 : Pape Thiaw dévoile son onze de départ face au Soudan en huitièmes de finale

Le Sénégal défie le Soudan ce samedi à 16h00 GMT en huitièmes de finale de la CAN 2025. À quelques heures du coup d’envoi, le sélectionneur Pape Thiaw a rendu public son onze de départ.
Dans les buts, Édouard Mendy est confirmé titulaire. Suspendu, Kalidou Koulibaly est remplacé en défense centrale par l’axe Seck–Niakhaté. Sur les côtés, Ismaïla Jakobs a été préféré à El Hadji Malick Diouf à gauche, tandis que Krépin Diatta occupe le couloir droit.
Le milieu de terrain est composé de Habib Diarra, Idrissa Gana Guèye et Pape Guèye. En attaque, Nicolas Jackson mènera la ligne offensive, épaulé par Iliman Ndiaye, Sadio Mané et Ismaïla Sarr.
Autres articles
-
CAN 2025 : place aux huitièmes, le Sénégal défie le Soudan pour une place en quart
-
CAN 2025: coup de chaud, cauchemar mondial, fiasco... Le lourd passif entre la Tunisie et le Mali
-
CAN 2025 : Kalidou Koulibaly va manquer un seul match
-
Can Maroc 2025 : Sadio Mané, seul Sénégalais dans le onze type de la phase de poules
-
🛑DIRECT - CAN 2025: CONFERENCE DE PRESSE D'AVANT MATCH SENEGAL VS SOUDAN