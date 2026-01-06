CAN 2025 : le FBI présent pour le match Algérie-RD Congo

Arrivés ce dimanche, les agents américains (conduits par Douglas Olson, directeur des opérations au sein de la division des services d’intervention sur le terrain et Kevin Kowalski, directeur adjoint du groupe d’intervention en situation d’urgence) ont déjà pu observer le dispositif de sécurité mis en place pour Maroc-Tanzanie. Déploiement des unités de terrain, niveaux de filtrage et de contrôle, recours aux systèmes de vidéosurveillance de haute précision, utilisation de drones... Tout a été passé au peigne fin.

D'après RMC Sport, le FBI se concentrera ce mardi sur l'accueil et l'encadrement des supporters étrangers, tout comme la coordination entre la police marocaine et les forces de l'ordre étrangères déployées durant la compétition.

L'objectif de cette visite: engranger un maximum d'informations avant l'organisation de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le même type de coopération sécuritaire internationale y sera mis en place, la Fifa l'imposant pour ce type d'événement.

La collaboration entre le Maroc et les États-Unis à ce sujet est d'ailleurs amenée à se poursuivre ces prochaines années jusqu'à la Coupe du monde 2030, organisée en Espagne, au Portugal et... au Maroc.

