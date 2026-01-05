Réseau social
CAN 2025 : l’Égypte élimine le Bénin (3-1) et file en quarts de finale
Le Bénin a opposé une résistance courageuse à l’Égypte en huitièmes de finale de la CAN ce lundi. Longtemps neutralisés par les Guépards, les Pharaons ont fini par s’imposer 3-1 après prolongations.
 
En quarts de finale, l’Égypte affrontera le vainqueur du match Côte d’Ivoire – Burkina Faso.
