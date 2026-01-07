Sangomar : la production de pétrole brut estimée à 36,1 millions de barils en 2025

Au Sénégal, l’important projet pétrolier offshore dénommé «Sangomar» a produit environ 36,1 millions de barils de pétrole en 2025, selon un rapport d’activités publié par le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie.



Pour ce qui est uniquement du mois de décembre 2025, Sangomar a «expédié et commercialisé» sur le marché international 2,94 millions de barils en décembre 2025, dans trois (03) cargaisons. «Les projections initiales pour l’année 2025, estimées à 30,53 millions de barils, ont été revu, dès juin 2025 à la hausse à 34,7 millions, pour tenir compte de la bonne réponse des réservoirs, de la bonne tenue des puits et de la robustesse des performances opérationnelles», ajoute aussi le document.



De son côté, le projet gazier Grande Tortue Ahmeyi (GTA) a exporté trois (03) cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) au cours du mois de décembre 2025, représentant un volume total de 0,5 million de mètres cubes.