Sangomar : la production de pétrole brut estimée à 36,1 millions de barils en 2025

Au Sénégal, l’important projet pétrolier offshore dénommé «Sangomar» a produit environ 36,1 millions de barils de pétrole en 2025, selon un rapport d’activités publié par le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie.
Pour ce qui est uniquement du mois de décembre 2025, Sangomar a «expédié et commercialisé» sur le marché international 2,94 millions de barils en décembre 2025, dans trois (03) cargaisons. «Les projections initiales pour l’année 2025, estimées à 30,53 millions de barils, ont été revu, dès juin 2025 à la hausse à 34,7 millions, pour tenir compte de la bonne réponse des réservoirs, de la bonne tenue des puits et de la robustesse des performances opérationnelles», ajoute aussi le document.
De son côté, le projet gazier Grande Tortue Ahmeyi (GTA) a exporté trois (03) cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) au cours du mois de décembre 2025, représentant un volume total de 0,5 million de mètres cubes.
Pour ce qui est uniquement du mois de décembre 2025, Sangomar a «expédié et commercialisé» sur le marché international 2,94 millions de barils en décembre 2025, dans trois (03) cargaisons. «Les projections initiales pour l’année 2025, estimées à 30,53 millions de barils, ont été revu, dès juin 2025 à la hausse à 34,7 millions, pour tenir compte de la bonne réponse des réservoirs, de la bonne tenue des puits et de la robustesse des performances opérationnelles», ajoute aussi le document.
De son côté, le projet gazier Grande Tortue Ahmeyi (GTA) a exporté trois (03) cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) au cours du mois de décembre 2025, représentant un volume total de 0,5 million de mètres cubes.
Autres articles
-
Mangrove et Biogaz : le Sénégal conclut des accords de crédits carbone avec une société japonaise
-
GTA : 18,5 cargaisons brutes de gaz naturel liquéfié livrées et les volumes devraient doubler en 2026
-
Emploi et PME : le Président Diomaye dresse un bilan de 130 000 emplois directs et indirects en 2025
-
Remboursements obligataires : Le Sénégal doit faire face à 1,1 milliard dollars entre 2026 et 2028
-
Yango Group publie son tout premier rapport: 4 milliards $ générés par ses partenaires et des investissements