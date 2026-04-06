CAN 2025: le Sénégal a enfin reçu la décision du jury d’appel de la CAF et va pouvoir faire appel auprès du TAS

Après trois semaines d'attente, le Sénégal peut enfin lancer le processus d'appel devant le Tribunal Arbitral du Sport et contester la décision de rendre Maroc le gagnant de la CAN 2025 sur tapis vert.

C'était long. Après trois semaines d'attente, la Fédération Sénégalaise de Football a reçu, juste avant le week-end, la décision motivée du jury d'appel de la Confédération Africaine de Football, a appris RMC ce lundi. Cette décision est essentielle pour lancer le processus d'appel devant le Tribunal Arbitral du Sport et ainsi contester la décision de la CAF de faire du Maroc le gagnant sur tapis vert de la CAN 2025.



Dans ce document, transmis aux parties, le jury d'appel répète qu'il donne la victoire au Maroc (3-0), sans donner un ordre sur les primes, les médailles et le trophée. Tout cela ne relève pas des compétences du jury d'appel, selon le document. Pourtant, depuis la décision du jury d'appel, la CAF, via son comité exécutif, n'a jamais communiqué officiellement sur le vainqueur de la CAN 2025, laissant un flou total autour de cette édition. Le président de la Confédération a simplement rappelé qu'il s'en remet au TAS.



Pas de calendrier officiel concernant la décision du TAS



Le dénouement de cette finale de la CAN 2025 connaîtra bientôt sa fin, plus de deux mois après la fin de la rencontre marquée par de nombreux incidents entre supporters, mais aussi sur le terrain avec l'abandon de poste de l'équipe sénégalaise. Le TAS n'a pas encore soumis de calendrier précis mais les délibérations de l'instance marqueront la fin du feuilleton et aucune des deux équipes n'aura de recours supplémentaire pour contester la décision.



"Le TAS est parfaitement équipé pour résoudre ce type de litiges, avec l’aide d’arbitres spécialisés et indépendants", a même rappelé Me Matthieu Reeb, le DG du TAS. "Nous sommes conscients que les équipes et les fans désirent connaître la décision finale au plus vite et nous veillerons à ce que la procédure arbitrale puisse être menée dans les meilleurs délais, tout en respectant le droit de toutes les parties à bénéficier d’un procès équitable."